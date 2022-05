La collection Tr@boules des éditions Chemins de Tr@verse (https://sites.google.com/chemins-de-traverse.fr/universitaire/accueil), collection spécialisée dans l’édition scientifique d’ouvrages en lien avec la recherche sur l’Antiquité, est ouverte à tout projet éditorial, du plus abouti au plus fragmentaire, du plus classique au plus original. N’hésitez pas à écrire au directeur de la collection Tr@boules pour lui proposer votre projet à l’adresse suivante : adrien.bresson@ac-lyon.fr .



Merci d’avance pour vos propositions.