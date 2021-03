Littéralité du pas. Essai sur André du Bouchet

Antonino Mazzù

Editions de La Crypte, collection "La bonne compagnie", 2021

EAN13 : 9782367391502 – 13 €

*

« André du Bouchet n’écrit pas de poèmes. Il dit autant qu’il le peut la poésie. Quel autre moyen de la dire, plus franc, plus proche, plus fidèle et plus difficile que la poésie même ? Quel autre moyen qu’une parole qui s’excepte des liens de langue impensés et qui revient, comme un retour sur son pas, sur soi, posant, dans l’implicite, toujours la même question : qu’est-ce que parler ? Tenter de dire poétiquement la poésie, c’est rendre la poésie intérieure à soi, seule attitude proprement cohérente. Est-on poète ? Rarement. Parfois, quand survient une ouverture au langage qui, entre les mots et avec eux, s’aperçoit par les jours de la trame, cependant, de leur écriture. »

Les Editions de la Crypte sont heureuses d’annoncer la publication de Littéralité du pas, un essai consacré au langage poétique d’André du Bouchet. Dans une langue qui, forte de son objet, renonce à l’explication, Antonino Mazzù inaugure le sentier des compagnonnages auxquels aspire cette nouvelle collection, intitulée La bonne compagnie. Invitant à sa table le silence et la distance, autant que la lumière passant par les creux de la négation, Mazzù ouvre à l’espace en soi multiplié par la langue de l’autre et propose de découvrir André du Bouchet dans l’art singulier de le vivre, en lecteur.

Antonino Mazzù enseigne la philosophie à l’Université Libre de Bruxelles.