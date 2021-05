Antoni Deschamps,

La Divine Comédie traduite en vers français

Édition présentée par Franco Piva,

Rosenberg & Sellier, collection "Biblioteca di Studi Francesi", 2021.

EAN13 : 9788878859333.

La traduction de vingt chants choisis de la Divine Comédie parut en plein courant romantique en 1829, dans la même année que les Orientales de Victor Hugo, au lendemain des Études françaises et étrangères d’Émile Deschamps. Antoni avait voulu contribuer, pour sa part, à donner ses lettres de naturalisation au grand poète que la nouvelle école plaçait non sans raison parmi ses ancêtres. Il entreprenait d’initier à cette poésie admirable le lecteur français qui l’avait jusqu’alors méconnu. Aussi ne voulut-il que donner, selon ses propres expressions, «une idée du ton et de la manière de Dante».

Il s’abstint de notes et de commentaires [...]; il s’attacha uniquement à reproduire, avec une religieuse fidélité, la couleur et surtout l’accent de la poésie dantesque.

Ainsi comprise, sa traduction fut une véritable révélation pour le public compétent. (Paul Juillerat)

*

Franco Piva, professeur émérite de Littérature française de l’Université de Vérone, a longuement étudié le dix-huitième siècle français, avant d’aborder le romantisme par le biais de son théâtre (Hernani et la critique de son temps, Hermann, 2019; Marino Faliero à la Porte-Saint-Martin, Champion, 2019).

*

Indice

Antoni Deschamps

1. Un auteur mal connu

1.1. Une enfance solitaire et morose

1.2. Du «divin Cimarosa» au «vieil Alighieri»

1.3. La traduction de la Divine Comédie

1.4. Les causes d’une interruption inattendue

1.5. Les Satires et les Études sur l’Italie

1.6. Des Dernières Paroles à Résignation

1.7. Les dernières années

2. Une traduction nouvelle

2.1. De la (re)découverte de Dante et de la Divine Comédie

2.2. De la nécessité d’une nouvelle traduction

2.3. Mais quelle traduction?

2.4. La traduction d’Antoni Deschamps

2.5. L’accueil

La Divine Comédie

Note au texte

Préface

L’Enfer

Le Purgatoire

Le Paradis

Autour d’une traduction

Introduction

“Le Globe” du 9 novembre 1829, t. VII, p. 777-779

“La Pandore” du 11 janvier 1830, p. 2

“La Semaine” du 17 janvier 1830, p. 1-2

“Le Mercure du dix-neuvième siècle” de janvier 1830, p. 188-190

“Le Globe” du 6 janvier 1830, t. VIII, p. 14-16

“Le Globe” du 27 janvier 1830, t. VIII, p. 60-62

“Le Globe” du 13 février 1830, t. VIII, p. 98-100

“Journal des débats” du 2 février 1830, p. 2-3

“Journal des débats” du 21 février 1830, p. 2-3

“Revue encyclopédique” d’avril 1830, t. 46, p. 207-209

A.Villemain, Tableau de la littérature du Moyen Âge, Paris, 1830:

Dixième leçon, p. 321-359

Onzième leçon, p. 360-389

Douzième leçon, p. 390-416

Bibliographie

Index des noms.