Antoine Hatzenberger

Les Insulés. Exilés politiques en Corse

Riveneuve, juin 2020

ISBN : 978-2-36013-590-5

160 p. — 11 photos inédites

D’une île l’autre, entrecroisant archives diplomatiques et photos d’un policier alsacien, centré sur l’exil de Mohammed Ben Youssef, ce récit établit des parallèles avec les années de détention de Habib Bourguiba, la peine d’éloignement du philosophe Sénèque et le règne éphémère du baron de Neuhoff — dans la perspective générale d’une histoire de la décolonisation au Maghreb et d’une géographie insulaire en Méditerranée...

En 1953, Maroc et Tunisie sont sous protectorat français. Il est alors question d’exiler Habib Bourguiba, le turbulent président du parti tunisien de la Nouvelle Constitution, sur l’île de Corse. Mais Sidi Mohammed Ben Youssef, futur roi du Maroc, y est déjà ! Comment le sultan alaouite s’est-il retrouvé, pendant quelques mois, sur la côte septentrionale de l’Île de Beauté avant d’être assigné à résidence, de l’autre côté du globe, sur la Grande Île ? Dans quelles conditions vit-il cet exil ? Quelles traces en reste-t-il ? Entre souvenirs de souvenirs et documents d’archives, cette enquête personnelle en Méditerranée sur l’exil politique dans les îles et sur les vies parallèles d’hommes illustres explore les histoires insulaires à partir de clichés inédits de la famille royale marocaine en Corse. Chemin faisant, de Rabat à l’Île-Rousse, et jusqu’à Antsirabé en passant par les îlots déserts de la Tunisie, c’est toute une cartographie de la relegatio in insulam qui se dessine : le récit post-colonial de l’exil dans les îles. L’histoire des insulés.

Antoine Hatzenberger est ancien élève de l’ENS de Fontenay-Saint-Cloud, agrégé et docteur en philosophie. Il a publié notamment Rousseau et l’utopie (Honoré Champion, 2012) et Passion, nature, politique (Academia, 2017).

Ce travail a été réalisé grâce au soutien du LabEx COMOD (ANR-11-LABX-0041) de l’Université de Lyon, dans le cadre du programme « Investissements d’Avenir » (ANR-11-IDEX-0007) géré par l’Agence Nationale de la Recherche.

