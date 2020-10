Anthologie de la littérature latine

Première parution en 2005

Édition et trad. du latin par Jacques Gaillard et René Martin

Collection Folio classique (n° 4272), Gallimard

Parution : 29-10-2020

576 p. — ISBN : 9782072907432

De Plaute (IIe siècle avant J.-C.) à Apulée (IIe siècle après J.-C.), en passant par Cicéron, Virgile, Sénèque, Tacite, que de grands noms ! Tant de grandes œuvres et de grandes pages ont pu peser sur la littérature latine. Il est vrai qu'on y voit triompher l'éloquence, et que la sagesse n'en est point absente : mais on y rencontre aussi la force, le charme et la beauté, la puissance de l'imaginaire épique, la grâce des chansons d'amour et la fantaisie des épigrammes ou du roman.

Cette anthologie se veut avant tout littéraire, au vrai sens du terme : elle n'entend point ressasser l'histoire de la littérature latine, fût-ce en l'illustrant. Elle a pour principe le plaisir du texte, et pour ambition de rendre sensible, autant que faire se peut, le talent particulier des plus grands écrivains de Rome. Elle s'adresse d'abord au goût du lecteur, en lui proposant des traductions originales et suggestives, aussi fidèles que possible, en vers comme en prose, à la saveur et au style des textes latins.

