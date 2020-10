Anthologie de la littérature grecque.

De Troie à Byzance

Trad. du grec ancien par Emmanuèle Blanc.

Édition de Laurence Plazenet

Collection Folio classique (n° 6864), Gallimard

Parution : 29-10-2020

944 p. — ISBN : 9782070359233

De la guerre de Troie à la chute de Byzance, des hommes et des femmes ont écrit sensiblement dans la même langue. Au-delà des vicissitudes de l’histoire, des différentes religions qu’ils ont pratiquées, des pays où ils ont vu le jour, éparpillés autour du bassin méditerranéen, ils ont éprouvé dans cet usage du grec le sentiment d’une communauté, revendiqué une identité fondée sur une culture et des valeurs intangibles.

Ces vingt-trois siècles de littérature, qui ont exploré tous les genres, pratiqué tous les tons, affronté tous les sujets, d’Œdipe à la passion du Christ, de la fondation de la démocratie à l’Empire, sont à la source de notre histoire et de notre imaginaire. Les découvrir, c’est aller à la rencontre de nous-mêmes, mais aussi faire l’épreuve d’une altérité radicale. Qui sont Sappho, Archiloque, Pindare, Lucien, Paul le Silentiaire ou Anne Comnène? Comment lire une épigramme votive? À quels dieux rêve Julien l’Apostat? De quoi rient Démocrite et Diogène?

Cette anthologie fait le pari de l’émerveillement et, souvent, de l’inconnu. À l’indifférence et à l’ignorance, elle oppose des œuvres dont la fraîcheur et la puissance sont restées intactes. Leur lecture interdit l’oubli, et ranime en nous ce désir d’intelligence, dont la Grèce a été un emblème absolu.

Feuilleter l'ouvrage…

Voir le livre sur le site de l'éditeur…