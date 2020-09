Annick Louis,

L'invention de Troie. Les vies rêvées de Schliemann

Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales,

coll. "En temps & lieux", 2020

ISBN 9782713228490

360 pages

Présentation:

L’enfant qui rêve de Troie. Le commerçant international passionné par les héros homériques. L’archéologue qui découvre le site de la ville mythique et le trésor de Priam. L’autodidacte accusé d’être un faussaire. Le polyglotte qui parle au moins treize langues. À toutes ces facettes de Heinrich Schliemann, ce livre ajoute celle de l’auteur de quatre autobiographies différentes, qui se construisent à partir d’emprunts à d’autres narrateurs – Homère, des articles de journaux, des légendes locales, les lettres de membres de sa famille et de correspondants inconnus. Schliemann raconte sa vie en faisant l’impasse sur sa formation, qui transforma un homme d’affaires de plus de 40 ans en héros de la science, à une époque où l’archéologie ne possédait pas encore de reconnaissance disciplinaire. Le caractère exemplaire acquis par ces autobiographies interroge notre attachement à certaines formes du récit, mettant finalement en évidence le sens qui se construit dans les interstices de ce qui est dit ou occulté.



Table des matières:

Introduction

Les vies Schliemann

Avant-propos. L'énigme de Troie

Chapitre premier. L'autobiographie comme lieu de savoir

Chapitre 2. La naissance de la vocation - Rêver la vocation - L'envers du rêve. La formation dérobée

Chapitre 3. Pratiques du rêve

Chapitre 4. De la mécanique des langues au récit

Conclusion. Après Schliemann