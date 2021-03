Anne Teulade, Le Théâtre de l’interprétation. L'histoire immédiate en scène

Classiques Garnier, collection "Perspectives Comparatistes", 2021

EAN13 : 9782406108405.

*

Le théâtre d’histoire immédiate met en scène les guerres de religion et de conquêtes coloniales, les luttes politiques de succession, les faits divers liés à la captivité, la piraterie ou la sorcellerie. Il ne livre pas une simple imitation des faits et des chroniques, mais fournit une interprétation de l’écriture de l’histoire et une réflexion sur la fictionnalité du réel. Cette herméneutique de l’histoire se double d’enjeux anthropologiques : la construction de personnages forgeant leur destinée en marge de l’histoire collective, ou de figures minorées, tels les Indiens et les sorcières, met au jour de nouveaux processus d’individuation. Ce théâtre du réel se dégage du document pour problématiser les fractures de la première modernité.

Sommaire: https://classiques-garnier.com/le-theatre-de-l-interpretation-l-histoire-immediate-en-scene-table-des-matieres.html?displaymode=full