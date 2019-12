Anne-Laure Bonvalot, Anne-Laure Rebreyend et Philippe Roussin (dir.),

Escribir la democracia. Literatura y transiciones democráticas,

Casa de Velazquez, collection "Collection de la Casa de Velazquez", 2019.

EAN13 : 9788490962213.

Cet ouvrage questionne la place et le rôle de la littérature dans les processus de transition de la troisième vague démocratique des années 1974-2005, depuis les transitions latino-américaines des années 1980 jusqu'aux expériences les plus récentes des révolutions démocratiques des printemps arabes. Les études de spécialistes venus de disciplines et d'horizons culturels divers (France, Espagne, Portugal, États-Unis, Royaume-Uni) permettent de saisir à l'échelle globale les mutations contemporaines des enjeux de la démocratisation dans le champ littéraire, et explorent la construction politique d'un monde commun dans l'expérience de la littérature.

Los trabajos aquí reunidos abordan las intervenciones de la literatura en los procesos históricos de transición del siglo XX al siglo XXI, en el momento en que la democracia está por construir o consolidar. En el contexto actual, en el que tanto la discursividad como la representación democrática atraviesan una profunda crisis, escribir la democracia pasa a ser una tarea política, cultural y estética central. El presente libro propone un estudio comparativo inédito de la literatura en régimen democrático, desde el final de la Guerra Fría hasta las Primaveras Árabes. A través de estudios de casos que abordan la justicia literaria y la democracia en España, América latina, la India o el Maghreb, y mediante un diálogo final con cuatro novelistas españoles, esta aproximación transnacional cuestiona la pérdida de centralidad del modelo español de «transición consensual» y sus líneas de fractura recientes que revelan la emergencia de nuevas relaciones entre literatura y democracia.



> A partir del caso español se propone una amplia "genealogía" de formas literarias que abordan la transición y construcción democráticas.



> Perspectiva comparativa y transnacional para captar en el ámbito literario los cambios contemporáneos en los procesos de democratización.

Sommaire

Agnès Delage, Philippe Roussin

Introducción. Escribir la democracia en contextos transicionales

I. LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA COMO CULTURA E IMAGINARIO SOCIAL: EL CASO ESPAÑOL

Pablo Sánchez León

«Cuando un bosque se quema, algo suyo se quema… señor Conde». Ciudadanía y clase social en la narrativa de las transiciones a la democracia

Luisa Elena Delgado

Los afectos y sus efectos. Literatura, sentimentalidad y las coartadas de la empatía

Sara Santamaría Colmenero

La lucha por el significado de la democracia española. Análisis crítico del concepto CT o «Cultura de la Transición»

II. ARCHIVOS LITERARIOS PARA LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA

Germán Labrador Méndez

De la literatura en la de-construcción de la ciudad democrática. Democracia y novelas de la transición española

Agnès Delage

Fascismo literario y novela democrática en contexto europeo. «Los embajadores de Modiano en España» (1977-2018)

Anne-Laure Bonvalot, Anne-Laure Rebreyend

Poétique du canon narratif transitionnel. Quelques fictions « démocritiques » de l'Espagne contemporaine

III. LITERATURA DE LA POST-DICTADURA: EL CASO ARGENTINO

Ana Gallego Cuiñas

Democracia, crítica y ficción. Los casos de Vila-Matas y Piglia

Annick Louis

Una pedagogía del recordar. Notas sobre Lenta Biografía de Sergio Chejfec (1990)

Benoît Hennaut

Le théâtre argentin indépendant de la post-dictature. Possibilités d’un théâtre politique contemporain

IV. REDEFINICIONES DEMOCRÁTICAS DE LA LITERATURA

Gisèle Sapiro

Volver a la democracia. Nuevas definiciones de la responsabilidad del escritor en Francia durante la Liberación

Philippe Roussin

Una larga transición para «decirlo todo»

V. LITERATURA Y CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA EN CONTEXTO POST-COLONIAL

Claudine Le Blanc

Littérature et démocratie en Inde. La littérature dalit

Jane Hiddleston

La littérature, la démocratie et le doute chez les écrivains algériens

Catherine Brun

Avènement et rémanence de l’utopie démocratique chez Assia Djebar

VI. ESCRITURAS PÚBLICAS Y REVOLUCIONES DEMOCRÁTICAS EN EL MUNDO ÁRABE

Mohamed-Salah Omri

Écriture et liberté en Tunisie. Une justice (poétique) transitionnelle

Zoé Carle

Los eslóganes de la revolución egipcia, ¿esbozo de una epopeya silenciada?

Anne-Laure Bonvalot, Anne-Laure Rebreyend

Epílogo. ¿Literaturas en transición? Entrevista con Mercedes Cebrián, Belén Gopegui, Pablo Martín Sánchez e Isaac Rosa