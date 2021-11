Traduction de Ch. Romey et A. Rolet.



Édition de François Laroque.

Dans le nord de l’Angleterre, au début du XIXe siècle, la jeune Agnès Grey est élevée loin des remous du monde par des parents aimants. Lorsque le père, pasteur de son état, perd toutes ses économies à la suite d’un placement douteux, Agnès décide de s’engager comme gouvernante dans une première, puis une seconde famille aisée du Yorkshire. Désireuse de découvrir le monde, enthousiaste et patiente, mais peu expérimentée, elle va se heurter à la cruauté des enfants dont elle a la charge et au mépris de leurs parents. C’est en étant confrontée à la difficulté de sa condition, et en y faisant face, qu’Agnès va finalement s’éduquer elle-même.



Paru en 1847, Agnès Grey s’inspire largement de l’expérience de son auteure, la benjamine des sœurs Brontë. À la fois roman d’apprentissage, éloge de la nature et peinture minutieuse de la société de l’époque, ce texte est une œuvre à part qui mérite d’être redécouverte pour elle-même.