Anna Arzoumanov, La Création artistique et littéraire en procès. 1999-2019

Entre 1999 et 2019, l’art et la littérature ont été à l’origine d’un contentieux nourri que ce livre étudie dans une démarche pluridisciplinaire. Il combine des analyses quantitatives et qualitatives de la jurisprudence et présente les résultats d’entretiens menés avec des acteurs de ces procès.

Table des matières

La rencontre entre le droit et la création artistique peut générer des conflits, dont témoigne l'abondant contentieux judiciaire au fil des siècles. En effet, nombreux sont les romanciers ayant dû répondre de leurs œuvres devant un tribunal : les frères Goncourt, Baudelaire, Flaubert, Barbey d'Aurevilly, Sue, Zola, Maupassant, Aragon, et bien d'autres, si l'on se réfère à la seule période postérieure à la Révolution française, date de l'abolition du régime juridique des privilèges en France. Certaines périodes ont été plus intenses en procès que d'autres : la Restauration, le Second Empire ou encore le régime de Vichy. Le contentieux ne disparaît jamais totalement, mais sa fréquence varie au cours de l'histoire selon que le régime en place est plus ou moins répressif et/ou que la littérature ou l'art est plus ou moins transgressif. Or, pour la période contemporaine, on observe une certaine convergence de discours qui y voient un moment particulier des relations entre droit et création artistique. L'époque verrait une judiciarisation croissante des productions artistiques et littéraires.

