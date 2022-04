"Sans adieu". Andries Bonger – Odilon Redon, correspondance 1894-1916

Dario Gamboni et Merel Van Tilburg (eds.)

La correspondance échangée entre 1894 et 1916 par Odilon Redon (1840-1916) et son collectionneur et ami néerlandais Andries Bonger (1861-1936) est un document hors pair. Projetée et attendue depuis un siècle, l’édition complète de ces quelque trois cent lettres dévoile la relation exceptionnelle entretenue par un artiste clé du tournant de 1900 avec un homme d’affaires épris d’art, de littérature et de musique, dont Redon disait : « Bonger comprend tout ce qui est beau. » Soigneusement éditée et annotée, cette correspondance éclaire aussi de mille façons la vie culturelle européenne de leur époque. Elle est accompagnée d’une riche illustration et d’essais qui en élucident les thèmes et les apports principaux.

Volume I : Correspondance

Introduction

Dario Gamboni

Introduction technique

Merel van Tilburg et Julien Zanetta

Biographies d'Andries Bonger et d'Odilon Redon

Fred Leeman et Dario Gamboni

Correspondance annotée

Annotation : Dario Gamboni, Fred Leman, Pierre Pinchon, Merel van Tilburg et Julien Zanetta

Volume 2: Études

Une œuvre à quatre mains

Dario Gamboni

Penser l'art de l'intérieur. Éléments de théorie de l'art dans la correspondance entre Odilon Redon

et Andries Bonger

Merel van Tilburg

Que voyait Andries Bonger en Redon?

Fred Leeman

«Je suis né dans le Midi, avec un brin d'âme du nord. » Théorie des climats et déterminisme chez Redon

d'après sa correspondance avec Bonger

Pierre Pinchon

«Une sorte de survie»: Redon, Bonger et la littérature

Julien Zanetta

«L'intérieur qui est l'image de votre pensée » : Odilon Redon chez Andries Bonger

Fleur Roos Rosa de Carvalho

Bibliographie

Table des illustrations

Biographies sommaires

Chronologie 1840-1936

Remerciements

Index des noms propres