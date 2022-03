Traduit de l’anglais par Paulin Dardel

En 1528, une armée de conquistadors partie à la conquête de la Floride fut engloutie dans le continent nord-américain. Seuls quatre survivants hallucinés revinrent, presque dix ans plus tard, en terre chrétienne.

L’histoire de Cabeza de Vaca et ses compagnons, dont un esclave noir marocain, est celle d’hommes démunis confrontés à un monde radicalement étrange qu’ils durent apprendre à apprivoiser pour survivre. C’est une histoire de violences et de terreurs, un voyage au cœur des ténèbres, mais c’est aussi l’histoire d’une rencontre et d’une initiation. Une expérience humaine bouleversante.

L’historien américain Andrés Reséndez raconte dans cet ouvrage l’une des plus extraordinaires aventures survenues lors de la conquête des Amériques à ses débuts.

*

