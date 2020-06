André Stanguennec, Novalis-Mallarmé. Une confrontation,

Honoré Champion, collection "Bibliothèque de littérature générale et comparée", 2020.

EAN13 : 9782745353139 — 246 p. — 45 EUR.

Entre Novalis et Mallarmé, et en dépit de la distance historique de près d’un siècle, d’indéniables correspondances de contextes et de projets, de thèmes, d’images et de formes, ont déjà été mentionnées par les commentateurs. On veut ici approfondir ces correspondances, analogies et différences, par une confrontation plus systématique de l’ensemble des deux œuvres, et par une exploration nouvelle, tenant compte des récentes recherches, en allemand, en anglais et en français, concernant ces deux auteurs.

André Stanguennec est Professeur émérite à l’Université de Nantes et se consacre à l’histoire de la philosophie allemande moderne, au romantisme allemand, ainsi qu’à l’œuvre de Mallarmé auquel il a consacré plusieurs livres et articles. Le prix 2016 de la Fondation Édouard Bonnefous de l’Institut de France lui a été attribué pour l’ensemble de son œuvre et en particulier pour son livre Ernest Renan. De l’idéalisme au scepticisme, Paris, Honoré Champion, 2015.

Table des matières…