André le Moine. La Penitance Adam. Texte édité, présenté et annoté par Sylviane Messerli, d’après les manuscrits Paris, BnF, fr. 95 et Oxford, Bodleian Library, MS. Douce 79

Les derniers feuillets d’un luxueux manuscrit arthurien contiennent un texte communément appelé « La Penitance Adam », dont on attribue la rédaction à André le Moine. Cette œuvre est un assemblage de la Vie d’Adam et Ève, de la Légende de la sainte Croix et d’extraits de la Légende de Judas et de l’Évangile de Nicodème.

Exécuté dans l’aire picarde à la fin du XIIIe siècle, le BnF, fr. 95, a longtemps été le seul témoin connu du texte. La récente identification d’un manuscrit anglo-normand, le Bodelian Library, MS. Douce 79, invitait à en reprendre l’édition.



Les deux manuscrits ont été copiés pour de prestigieux commanditaires – la haute noblesse de Flandre et l’entourage royal en Angleterre.

Docteure en littérature médiévale (Université de Genève), Sylviane Messerli est l’auteure d’Œdipe enténébré, Légendes d’Œdipe au XIIe siècle (Champion 2002). Traductrice du Chevalier délibéré d’Olivier de la Marche, elle a également édité les Vies médiévales de Marie-Madeleine et De la Penitance Adam de Colard Mansion (Champion, CFMA 178).

