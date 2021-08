André Girard (1860-1942), Dictionnaire de l’anarchie

Réuni et présenté par François Gaudin et Françoise Guerard

Honoré Champion, collection "Dictionnaires et Références", 2021

*

EAN13 : 9782745356093.

384 p., broché, 15,5 x 23,5 cm.

70 €

*

Dans ces textes réunis sous la forme d’un dictionnaire et édités par François Gaudin et Françoise Guerard, André Girard (1860-1942) traite de l’actualité anarchiste à la fin du XIXe siècle et des théories libertaires. Ces réflexions consacrées visant l’émancipation et l’éducation de tous ont été publiées en feuilleton dans le Dictionnaire-Journal de Maurice Lachâtre. Prônant la mise en question du système capitaliste et le retour à la « société des richesses sociales », André Girard développe des thèses d’une actualité frappante. La lecture de ces textes permet de mesurer combien les idées libertaires de son temps nourrissent les utopies de notre début de siècle.

François Gaudin, professeur en sciences du langage à l’université de Rouen, docteur en histoire, et membre du laboratoire « Langues, textes, discours, dictionnaires », a consacré des travaux et une biographie à Maurice Lachâtre, Il a développé l’histoire culturelle des dictionnaires et publié notamment chez Honoré Champion, en 2013, La lexicographie militante. Dictionnaires du XVIIIe au XXe siècle.

Françoise Guerard, éditrice, traductrice et lexicographe, a créé, chez Hachette, le département Dictionnaires puis dirigé plusieurs dictionnaires. Elle a travaillé pour les dictionnaires Auzou et signé un Dictionnaire des rois et reines de France (2005). Elle a déjà publié chez Honoré Champion Le dictionnaire, miroir du monde, mémoire des hommes (2015).

Table des matières