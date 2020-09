André Gide et la question coloniale.

Correspondance avec Marcel de Coppet, 1924-1950

Marcel DE COPPET, André GIDE

Édition établie, présentée et annotée par :

Hélène BATY-DELALANDE et Pierre MASSON

Presses Universitaires de Lyon

240 pages / 15 x 21 cm / 2020 / 20 €



ISBN-13 : 978-2-7297-1224-2



André Gide était loin de se douter, ce 5 octobre 1920, vers quels horizons l’entraînerait sa rencontre avec Marcel de Coppet (1881-1968), haut fonctionnaire de l’administration coloniale. De projets de voyages communs en discussions littéraires, de confidences intimes en questionnements politiques, leurs liens se tissent et se renforcent au fil des courriers échangés, ponctués par les retrouvailles et les nombreuses interventions de celui qui a suscité leur rencontre : Roger Martin du Gard. Mais le grand sujet qui réunit Coppet et Gide, c’est la question coloniale. Le premier tente d’imposer une vision juste et humaine de la présence française en Afrique. Le second, scandalisé par ce qu’il découvre, se lance dans la dénonciation des abus individuels ou institutionnels, apportant ainsi un soutien sans faille à son ami.

Replacées dans leur contexte historique et biographique, les 102 lettres contenues dans cet ouvrage constituent un fonds documentaire qui n’éclaire pas seulement la pensée gidienne en matière d’engagement, qu’il soit politique ou amical, mais plus largement le débat autour du colonialisme dans l’entre-deux-guerres.

Hélène Baty-Delalande est maîtresse de conférences en littérature française du XXe siècle à l’Université de Paris. Spécialiste de Roger Martin du Gard, elle est l’auteure d’Une politique intérieure : la question de l’engagement chez Roger Martin du Gard (H. Champion, 2010) et a collaboré à l’édition des œuvres de Pierre Drieu la Rochelle (2012) et de Simone de Beauvoir (2018) dans la Bibliothèque de la Pléiade.

Pierre Masson, professeur émérite de l’Université de Nantes, est président de l’Association des amis d’André Gide. Il a édité ou dirigé les quatre derniers volumes des oeuvres de Gide dans la Bibliothèque de la Pléiade, ainsi qu’une dizaine de ses correspondances, notamment aux Presses universitaires de Lyon où il vient de faire paraître André Gide et Marcel Proust : à la recherche de l’amitié.

