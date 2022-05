Trad. de l'hébreu par Sylvie Cohen, Laetitia Devaux, Jacques Pinto, Laurence Sendrowicz, Rina Viers et Katherine Werchowski



Refaire le monde - Le Roi de Norvège - Mon Michaël suivi de « Ma Hannah » - La Boîte noire - Une panthère dans la cave - Seule la mer - Une histoire d’amour et de ténèbres - Judas - Chers fanatiques - Rien n’est encore joué - « Mon ami Amos Oz » - « À propos de mon père » - Vie et Œuvre illustré.

Auteur d’une quinzaine de romans traduits dans le monde entier, lauréat de prestigieux prix littéraires, conscience intellectuelle et fervent défenseur de la paix au Moyen-Orient, Amos Oz (1939-2018) est incontestablement une voix majeure de la littérature israélienne contemporaine. Servis par une langue empreinte de poésie, ses récits dépeignent les douleurs et les traumas de l’individu et de la famille, sondent les abysses de l’âme et de la nature humaines, avec pour toile de fond l’histoire d’Israël et celle d’un peuple vivant entre guerre et paix, entre ombre et lumière.

Conçu avec l’écrivain avant sa disparition comme une traversée de son œuvre, reprenant un choix de romans et de nouvelles publiés entre 1965 et 2014, ce volume « Quarto » se clôt par un ensemble de conférences qui constituent son « testament » politique et moral. Éclairée par les contributions de son ami et traducteur anglais, Nicholas de Lange, de sa fille, l’historienne de renom Fania Oz-Salzberger, et de l’autrice Zeruya Shalev, cette édition invite le lecteur à découvrir le regard qu’Amos Oz posait sur le monde, sur son monde – celui de la Jérusalem divisée de son enfance, ville labyrinthique cernée de menaces sourdes, celui du kibboutz, théâtre de tensions entre l’homme solitaire et la collectivité, celui de l’engagement politique. Ponctuée de documents personnels inédits, elle donne à lire les écrits d’« un conteur de grand talent et d’un magicien de la langue hébraïque », qui espérait « un avenir meilleur et œuvrait en ce sens ».

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage…