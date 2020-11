AMOS OZ

Rien n’est encore joué. La dernère conférence

[The Reckoning is Not Over Yet]

Trad. de l'hébreu par Sylvie Cohen

Hors série Connaissance, Gallimard

Publication date: 12-11-2020

56 p. — ISBN : 9782072888878

Le 2 juin 2018, à l’université de Tel-Aviv, Amos Oz donne sa dernière conférence. Il est gravement malade, conscient de sa fin imminente, et ses paroles résonnent comme un testament politique. Fervent défenseur de la paix, il plaide pour la solution à deux États au Moyen-Orient, leitmotiv de son œuvre et de ses combats.

« Si nous ne créons pas ici deux États, et vite, nous nous retrouverons avec un seul. Et ce ne sera pas un État binational. Cette bête curieuse n’existe pas. Ce sera tôt ou tard un État arabe, du Jourdain à la mer. »

Très tôt, Amos Oz avait souligné le danger que courrait le peuple juif s’il se retrouvait minoritaire. Clairvoyant, il fait néanmoins preuve d’un optimisme indéfectible, et exhorte le peuple israélien à prendre son destin en main car, répètet-il en reprenant une expression de l’écrivain Yosseph Hayim Brenner, « rien n’est encore joué ».

