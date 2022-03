Monstruosité, altérité, marginalité font partie intégrante de l'oeuvre d'E. T. A. Hoffmann, écrivain romantique allemand anticonformiste, maître du fantastique, qui a exercé une forte influence à l'étranger, notamment sur Baudelaire en France et sur Poe en Amérique. Cet ouvrage analyse, à la lumière de certains personnages insolites, les procédés qu'il a utilisés pour créer un monde étrange et grotesque qui interroge sur le réel et sur les grandes problématiques contemporaines, comme celles de l'homme augmenté, de la transgression des normes et de l'acceptation des différences. Il met en évidence l'originalité et la clairvoyance de cet auteur pratiquant en permanence l'ironie, l'autodérision et le multiperspectivisme.

Aline Le Berre, professeur de langue et littérature germaniques à l'université de Limoges, est titulaire de l'agrégation d'allemand, d'un doctorat et d'une habilitation à diriger des recherches. Ses domaines de recherche concernent la littérature romantique allemande, le conte fantastique, le merveilleux, le théâtre du Sturm und Drang, la poésie baroque, le médiévalisme.