Dans les dernières décennies du XVIe siècle, s’épanouit une histoire « à hauteur humaine », par l’objet qu’elle se donne – l’ensemble de ce qui est relatif aux femmes et aux hommes du passé – et par les limites qu’elle se fixe – les capacités humaines d’intelligence du monde. La fortune, à la fois lieu commun et objet polémique, contribue au développement de cette pratique d’écriture qui se veut séculière, quoiqu’elle prenne toujours en considération la volonté divine.

Dans les livres d’historiens comme dans les Mémoires, toujours niée mais fréquemment mentionnée, elle est un outil contribuant à établir les structures logiques et temporelles des récits, leurs stratégies argumentatives, leur valeur édifiante ou pratique. Elle permet de penser l’adversité comme obstacle et comme limite aux entreprises humaines, de concevoir l’action entre calcul raisonnable et pari audacieux, ainsi que de s’approprier le passé, en conférant aux histoires singulières des caractéristiques communes.

Sommaire

INTRODUCTION

PROLOGUE

CERNER LA FORTUNE : L'HISTOIRE ET LA FIGURE

INTRODUCTION DU PROLOGUE

Chapitre premier. L'HISTOIRE COMME PRATIQUES ET COMME TEXTES

Chapitre II. LA FORTUNE COMME COMPROMIS

PREMIÈRE PARTIE

PENSER L'ADVERSITÉ : L'OBSTACLE ET LA LIMITE

INTRODUCTION DE LA PREMIÈRE PARTIE

Chapitre III. LA DÉFINITION DE LA VICISSITUDE COMME LOI DU MONDE

Chapitre IV. DES DISCOURS EXEMPLAIRES AU SUJET DE REVIREMENTS TRAGIQUES

Chapitre V. LA (DÉ)DRAMATISATION DE L'HISTOIRE MILITAIRE

Chapitre VI. L'HÉROÏSATION DANS LA CONFRONTATION À L'ADVERSITÉ (AUTOUR DE MARGUERITE DE VALOIS)

Chapitre VII. L'APOLOGIE DE LA CONSTANCE DE L'HOMME DÉCHU (AUTOUR D'HENRI DE MESMES)

DEUXIÈME PARTIE CONCEVOIR L'ACTION : LE CALCUL ET LE PARI

INTRODUCTION DE LA DEUXIÈME PARTIE

Chapitre VIII. LA DÉMONSTRATION D'UNE ÉLECTION DIVINE (AUTOUR DE BLAISE DE MONLUC)

Chapitre IX. L'ÉLOGE DE L'ACTION ROYALE (AUTOUR DE FRANÇOIS DE BELLEFOREST)

Chapitre X. LES EXALTATIONS COMPLÉMENTAIRES DE LA FORTUNE ET DE LA VERTU (AUTOUR DE LANCELOT VOISIN DE LA POPELINIÈRE)

Chapitre XI. LA DÉFINITION DE L'OCCASION COMME TEMPS PROPICE À L'ACTION

TROISIÈME PARTIE

S'APPROPRIER LE PASSÉ : LE SINGULIER ET LE COMMUN

INTRODUCTION DE LA TROISIÈME PARTIE

Chapitre XII. L'AFFIRMATION D'UNE HISTOIRE NATIONALE

Chapitre XIII. LA CONSTRUCTION D'UNE HISTOIRE PERSONNELLE

Chapitre XIV. LA MISE EN RÉCIT DE LA CONFRONTATION AU DANGER

Chapitre XV. LA REPRÉSENTATION DE L'ARBITRAIRE PRINCIER

Chapitre XVI. LA PRÉPARATION À L'ACTION SOUS LE RÈGNE DE LA CONTINGENCE

CONCLUSION

ANNEXE. Tableaux recensant les occurrences du terme fortune dans l'ensemble du corpus principal.

