Le Rapt de la boucle est une nouvelle traduction de The Rape of the Lock (1714), qui fut, comme le rappelle l’étude substantielle de Guillaume Métayer, l’un des poèmes anglais les plus traduits en français au XVIIIe siècle, et, par là même, un texte qui exerça une grande influence sur notre littérature, du libéralisme de Voltaire à l’érotisme de Crébillon fils. Dans cette épopée en cinq chants, Alexander Pope (1688-1744) se moque autant des moeurs frivoles des courtisans que des postures poétiques à la mode. Mais au-delà de sa dimension parodique, c’est surtout un remarquable poème héroï-comique, dont la traduction virtuose de Pierre Vinclair rend magnifiquement la drôlerie comme la beauté.

