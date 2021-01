"Alberto Giacometti, l'humanité absolue. Regards croisés sur quelques notions existentialistes". Conf. d'É. Bouvard et Th. Franck (Fondation Giacometti, en ligne)

Paris

Alberto Giacometti, Jean-Paul Sartre et « l’humanité absolue » à la Cité Miroir de Liège

L'exposition monographique organisée à La Cité Miroir propose une lecture de l’œuvre d’après-guerre de l’artiste à travers le contexte historique et la vision existentialiste de Jean-Paul Sartre qu’Alberto Giacometti rencontre vers 1940.

Pour découvrir cette exposition et aborder ce dialogue passionnant entre le philosophe, l’artiste et ses œuvres, la Fondation Giacometti vous invite à une conférence croisée entre Émilie Bouvard, commissaire de l’exposition et directrice scientifique et des collections de la Fondation Giacometti, et Thomas Franck, chargé de recherche à La Cité Miroir et collaborateur scientifique à l'Université de Liège.

Infos Pratiques

Jeudi 14 janvier 2021, 18h30

Conférence en français

