Albert jiatsa Jokeng (dir.),

André Brink en France et dans l'espace francophone,

Connaissances et savoirs, collection "Lettres et langues", 2020.

EAN13 : 9000.

Les contributions contenues dans ce livre donnent les actes de la journée d'études tenue le 6 mai 2016 à l'École Normale Supérieure de l'université de Maroua (Cameroun) et consacrée à l'icône de la littérature sud-africaine André Brink. L'objectif de cette rencontre était de re-visiter sa fortune littéraire ou sa réception en France et dans l'espace francophone. Bien que tardivement connu dans cette aire, en ce sens qu'il est d'origine afrikaner et anglophone, André Brink a su séduire l'institution littéraire française et francophone depuis son passage le 23 mai 1980 sur le plateau de l'émission de Bernard Pivot, Apostrophe, sur France 2.

Récipiendaire du prix Médicis Étranger obtenu pour Une Saison blanche et sèche, son champ élargit des composantes de la confrontation identitaire et raciale de poignante actualité.

Cet ouvrage comporte deux parties : la première intitulée « Textualisation du référent français et francophone », s'interroge sur les modalités scripturales de ce référent dans les fictions française et francophone. La seconde intitulée « Médiations et dialogues textuels» se propose d'analyser les phénomènes de réécriture et d'adaptation de l'œuvre de Brink.

