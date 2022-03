Le récit de mémoire d’Albert Chartier retrace les pérégrinations de la famille Chartier dans l’Empire ottoman de 1858 à 1921. Son père, Charles Chartier, ingénieur des Ponts et Chaussées a bâti routes et ponts à Kérassunde, Trébizonde, Erzeroum, Constantinople, Alep, Sivas, Adana. Il est également l’architecte de la Tour de l’Horloge de Bab al-Faraj à Alep. Charles Chartier a ainsi œuvré à la modernisation des territoires ottomans. Récit de voyage et de vécu auprès des populations turque, grecque et arménienne, entre micro-histoire et histoire des peuples, ce texte est aussi un témoignage sur les massacres des Arméniens. Il trouvera de nombreux lecteurs intéressés par la période ottomane, la montée du nationalisme turc à l’aube de la naissance de la Turquie kémaliste et la persistance des tensions communautaires et religieuses.



L’auteur, Albert Chartier (1881-1970), ingénieur des Arts et Métiers, est né à Kérassunde (Giresun), dans l’Empire ottoman. Fils de Charles Chartier (1853-1922), ingénieur des Ponts et Chaussées au service de l’Empire ottoman, et d’Angélique Costa Starko, il parlait le français, le turc et le grec. Après la Première Guerre mondiale, démobilisé en 1920, il rentra s’installer en France, où il poursuivit sa carrière d’ingénieur.

Chantal Chartier, qui a réalisé cette édition, est maître de conférences. Elle a enseigné à HEC et à l’Université Paris-Est Créteil.



