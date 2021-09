Alain Vaillant,

L'Anthropocène ou l'âge de l'addiction cognitive,

Le Bord de l'Eau, collection "Perspectives anthropologiques", 2021.

EAN13 : 9782356878038.

Il y a, au cœur de ce livre, une thèse anthropologique et une thèse historique. La thèse anthropologique est la suivante.

Tout animal, chaque fois qu’il surmonte une difficulté, éprouve en retour une satisfaction, que son organisme lui procure sous forme de récompense. Rien de plus universel. Mais l’homme est cet animal singulier qui a appris à jouir pour lui-même de son plaisir cognitif. Ce qui n’était qu’un instrument est devenu un but en soi, qui a libéré l’homme de son environnement tout en l’enchaînant à sa propre quête de jouissance.

Il en découle une thèse historique aux conséquences capitales. Depuis que, à l’aube de sa préhistoire, l’homme a découvert son aptitude au plaisir, le devenir des civilisations n’a obéi qu’à une seule logique, profondément addictive : à l’intensification de ce plaisir. Le processus de très longue durée qui est alors enclenché s’appelle l’anthropocène. Car les sociétés humaines ont toujours avancé dans une même direction, mais elles le faisaient à leur insu : non pas en visant ce progrès de la civilisation qu’idéalisaient les philosophes des Lumières, mais entraînées par la poussée invisible de leur libido cogitandi. Si bien que, de la révolution néolithique jusqu’à notre mondialisation effrénée, leur course a toujours été une course folle, ignorante de la force qui l’impulsait.

TABLE DES MATIÈRES

Libido cogitandi

1ère partie : Les trois matrices du plaisir cognitif

Chapitre 1 – Le rire, (presque) le propre de l’homme

Le débrayage comique

Rire en société

Rire d’interaction et rire de représentation

La libido cogitandi du rire

Chapitre 2 – Au commencement était le jeu

L’empire du jeu

Le(s) plaisir(s) du jeu

Le jeu dans tous ses états

La règle du jeu

De la règle du jeu à la règle sociale

Chapitre 3 – Le plaisir de la préméditation

Anticiper

La logique du désir

Désirer ou vouloir ?

Jouir en liberté

2ème partie : La culture de l’addiction

Chapitre 4 – L’éternel retour du religieux

Homo religiosus

Qu’est-ce que la religion ?

L’euphorie religieuse

La dissémination du religieux

Chapitre 5 – La jouissance esthétique

Premier Artiste

L’intérêt de l’art

La sublimation esthétique

L’art de la littérature

L’amour de l’art

Chapitre 6 – L’empire de la fiction

Jeux, arts, croyances, fictions

Le plaisir de la fiction

Le paradoxe du faux : émotions vraies et univers fictionnels

L’utilité de la fiction

Chapitre 7 – La passion de la pensée

Le Nirvana des intellectuels

Le déni du plaisir intellectuel

Euréka !

Louis Lambert

Chapitre 8 – La fatalité de l’addiction

L’addiction, loi du vivant

Addiction et cognition

Res cogitans

Protée

3ème partie : De l’anthropologie à l’histoire

Chapitre 9 – La clé de l’histoire

Le mystère de la révolution néolithique

Histoire, société, plaisir cognitif

Typologie historique de la libido cogitandi

Chapitre 10 – Le moment occidental

Plaisir cognitif et individualisme

L’individu occidental

Plaisirs narcissiques

Chapitre 11 – L’Éden capitaliste

La civilisation industrielle

La métamorphose capitaliste de la libido cogitandi

Les délices de la consommation

Chapitre 12 – La révolution médiatique

Médias et plaisir cognitif

Du médiatique au sériel

Compulsion no limit

Le rire universel

Chapitre 13 – Acte III : le post-individualisme

La fin de l’utopie occidentale

Libido vivendi

Retour sur l’Acropole

Bibliographie