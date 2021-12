Surnommé le « Roi des mots », Alain Rey fut pendant plus de soixante-dix ans le bon génie de la langue française. Lexicographe, linguiste, essayiste, homme de radio et de médias, il laisse une œuvre immense et, pour de nombreux Français et Françaises, le souvenir vivant de son amour des mots. Défenseur d’une langue ouverte à toute la variété de ses usages, il incarne un humanisme en prise sur son temps.

C’est à un voyage au fil des mots comme autant de fenêtres ouvertes sur l’histoire des idées, des sensibilités et des représentations, que nous convie ce livre hommage : à travers ses plus beaux textes, ses meilleures chroniques et prises de parole, nous découvrons les mille facettes d’Alain Rey.



Par ailleurs, une cinquantaine de personnalités, philosophes, artistes, journalistes, hommes et femmes de lettres ou politiques mêlent leurs voix pour dire à l’unisson : « Salut Alain ! »

Consulter l'ouvrage...



Avec les témoignages de :

Laure Adler, Laurent Baffie, Barbara Cassin, Arlette Farge, Éric Fottorino, Claude Hagège, Dany Laferrière, Jack Lang, Clémentine Mélois, François Morel, Pierre Nora, Erik Orsenna, Mona Ozouf, Stéphane Paoli, Alain Passard, Daniel Pennac et Florence Cestac, Pierre Perret, Renaud, Squeezie et Bigflo & Oli, Claude Villers, et bien d’autres encore…