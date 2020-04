Alain-Fournier

Le Grand Meaulnes précédé de Miracles, Alain-Fournier par Jacques Rivière

édition de Alain Rivière et Françoise Touzan

préface de Jacques Rivière

bibliographie de Daniel Leuwers

Paris, Classiques Garnier, coll. Classiques Jaunes, 2019

EAN : 9782812418396

662 p. — 18,00 €

Archétype du roman d’adolescence, le chef-d’œuvre de Fournier est à la fois un roman d’amitié, d’amour et d’aventures. La quête initiatique du héros oscille entre la résurrection de l’univers onirique et merveilleux de l’enfance et le rachat d’une mystérieuse faute. La présente édition éclaire la genèse et l’esthétique d'une oeuvre unique.

Table des matières…