Alain

Éléments de philosophie. Quatre-vingt-quinze chapitres sur l’esprit et les passions

édition d'Alexandre de Vitry

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque de littérature du xxe siècle, 2022

En quatre-vingt-quinze brefs chapitres, Alain promène son lecteur parmi tous les grands thèmes de la philosophie, dans un style à la fois pédagogique et personnel, partant des problèmes les plus classiques de la philosophie et aboutissant à des considérations plus « moralistes ». Ce texte vif, rythmé, est enfin repris ici sous la forme d’une édition commentée.

Table des matières