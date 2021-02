Alain Badiou par Alain Badiou

PUF, Collection: Perspectives critiques

Date de parution: 03/02/2021

Né d’une rencontre avec une classe de lycéens belges, ce livre incarne l’accomplissement d’un défi : celui qui consiste, pour un philosophe célèbre pour l’ambition et la richesse de son travail, à en proposer une introduction qui n’en perde pourtant jamais la pointe. C’est ce défi qu’a relevé Alain Badiou dans ce petit livre, mêlant entretiens et textes inédits, qui parcourt avec autant d’allégresse que de pédagogie plus de soixante années de publications, et traverse la totalité des domaines dans lesquels sa pensée s’est illustrée : ontologie fondamentale, mathématiques, politique, poésie ou amour – non sans multiplier les digressions en direction des grandes figures de l’histoire de la philosophie. À l’heure où l’œuvre d’Alain Badiou est enseignée et commentée dans les universités et les grandes écoles du monde entier, il était temps qu’on dispose d’une boussole fiable afin de s’orienter dans son fantastique foisonnement. On la tient entre les mains.

Sommaire

PRÉFACE

PREMIÈRE PARTIE – « ÉVÉNEMENT, VÉRITÉS, SUJET »

I. Qu’est-ce que la philosophie ?

II. Le conditionnement de la philosophie : mathématiques, arts, amour & politique

III. « La procédure de vérité » – Quelques concepts-clés : l’être & l’événement, le sujet & la fidélité

IV. L’histoire de la philosophie : de Platon à Wittgenstein

V. « Changer le monde » / « Corrompre la jeunesse »

VI. Égalité, universalité, émancipation : l’idée communiste

DEUXIÈME PARTIE – « LA PHILOSOPHIE ENTRE MATHÉMATIQUES ET POÉSIE »

TROISIÈME PARTIE – « ONTOLOGIE ET MATHÉMATIQUES »

I. La philosophie et ses conditions

II. « En situation »

III. Ontologies

IV. L’Être et l’événement

V. Logiques des mondes

VI. L’Immanence des vérités

Alain Badiou est philosophe. Son œuvre, immense, en a fait le penseur français le plus traduit et commenté dans le monde. Aux Puf, il est l’auteur de Saint-Paul (1997), Rhapsodie pour le théâtre (2014), Métaphysique du bonheur réel (2015) et Trump (2020).