Agrippa d'Aubigné, Le Printemps,

éd. Véronique Ferrer, Genève,

Droz, collection "Texte courant", 2020.

EAN13 : 9782600059794.

La puissance fulgurante des Tragiques a longtemps éclipsé l’étrange beauté du Printemps. Maintenu sous le boisseau jusqu’au XIXe siècle, condamné depuis à des publications tronquées, le grand recueil profane d’Agrippa d’Aubigné a souffert d’une histoire éditoriale parcellaire autant que de la trop forte personnalité de son puîné. Pourtant, Le Printemps procède d’un épisode cardinal de la vie de l’auteur : sa brève histoire d’amour avec Diane Salviati (1571-1573) consacre son avènement poétique en lui donnant l’opportunité de prendre rang dans une tradition lyrique où il s’impose avec son style à rebours, entre rage et mignardise, fureur et ingéniosité, tragique et satire. Comme le Canzoniere de Pétrarque, Le Printemps accompagne la vie du poète, dont il enregistre les secousses et les changements : jusqu’à sa mort, il écrit, réécrit, complète et corrige ses pièces profanes qu’il envisage sur le tard de rassembler en recueil sans pouvoir mener à terme son projet.

À partir des manuscrits conservés à Genève, cette édition de poche propose une hypothèse herméneutique, dûment étayée, qui permet pour la première fois d’embrasser la production amoureuse d’Agrippa d’Aubigné et d’apprécier son insolente variété. Conformément aux principes de la collection, elle met à la disposition du lecteur deux versions du texte : à droite, le poème restitué dans son orthographe d’origine et sans ponctuation ; à gauche, les vers modernisés et ponctués.

TABLE DES MATIÈRES



Remerciements

Avertissement

Introduction

Note sur la présente édition

Bibliographie



LE PRINTEMPS D’AGRIPPA D’AUBIGNÉ

Préface

Hécatombe à Diane

Stances

Odes

Mélanges



Annexes

Annexe 1 : Poèmes attribués à A. d’Aubigné dans l’Album de poésies de Marguerite de Valois

Annexe 2 : Table autographe du Printemps – T 159

Annexe 3 : Liste des poèmes du manuscrit T 159

Annexe 4 : Tableaux métriques



Appendices

Appendices 1-4 : Table autographe du Printemps

Appendice 5 : Main 1

Appendice 6 : Main 2

Appendice 7 : Main 3

Appendice 8 : Main 4

Appendice 9 : Mains 5 et 6

Appendice 10 : Main 7

Appendice 11 : Main 8

Appendice 12 : Main de Constant d’Aubigné

Appendice 13 : Main de l’Album de Marguerite de Valois



Glossaire

Index nominum

Table alphabétique des incipit

Table classée des incipit

