Agrégation de lettres modernes, session 2020

Sujet de composition française (littérature française)

« Le philosophe se sert de la fiction comme d’une grille à travers laquelle l’esprit du lecteur doit saisir une intention et une pensée. Dans la mesure où elle renvoie à cette pensée, la fiction est un prétexte, et le lecteur doit la sentir comme telle : le récit philosophique n’est lisible que s’il existe une complicité entre l’auteur et le lecteur. »

Henri Coulet, « La distanciation dans le roman et le conte philosophiques », Roman et Lumières au XVIIIe siècle, Paris, Éditions sociales, 1970, p. 439.

Vous analyserez et discuterez ces propos, en les confrontant aux trois textes du programme : Zadig, Candide, L’Ingénu.

Sujet de composition française (littérature générale et comparée)

« Il est indispensable que le récit saisisse l’ensemble de la société non point de l’extérieur comme une foule que l’on considère avec le regard d’un individu isolé, mais de l’intérieur, comme quelque chose à quoi l’on appartient, et dont les individus, si originaux, si éminents qu’ils soient, ne sauraient jamais se détacher complètement. »

Michel Butor, Essais sur le roman [1964], « Individu et groupe dans le roman », Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1992, p. 88-108, ici p. 103-104.

Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture des œuvres inscrites au programme intitulé « Solitude et communauté dans le roman » ?

Voir les autres sujets…