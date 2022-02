Download full review

Table of contents

Articles

L’écriture du Corps chez Calixthe Beyala dans Femme nue, femme noire,

PAM Bocar AlyUniversité Assane Seck (Ziguinchor) …………………………………….…………………………………………….…… p.1 Full Text (PDF)

La figure de l’interprète dans L’étrange destin de Wangrin d’Amadou Hampaté Bâ et dans le récit colonial,

Arsène MAGNIMA KAKASSA, Université Omar Bongo (Gabon),Laboratoire Cerlim, ……….…………………………………..……. p.12 Full Text (PDF)

Le contexte de l’oralité et la pratique intertextuelle dans le roman policier d’Abasse Ndione.

GUEYE Secka, Université Cheikh Anta Diop de Dakar …………………………………………………………………………………… p.22 Full Text (PDF)

Sur « le procès à faire à la nature » chez Jean-Jacques rousseau,

NZENTI KOPA Ramsès, Cameroun ……………………………………………………………………………..……..…………………… p.33 Full Text (PDF)

Édouard Glissant et le post-modernisme : une rhétorique « générative transformationnelle »

Mohamed Lamine Rhimi, Université de Tunis ………………………………………………………………………………………….…. p.46 Full Text (PDF)

Appropriation de l’identité noire et écriture du malaise social dans Morne Câpresse de Gisèle Pineau,

Elise Nathalie Nyemb, Université de Yaoundé I, Cameroun ……………………………………………………………………………. p.61 Full Text (PDF)

La migration dans le mode de vie des Mandenka d’hier à aujourd’hui : une analyse de Quand les Cauris se taisent par Fatoumata Keita et Le Ventre de l’Atlantique par Fatou Diome,

Issiaka DIARRA, Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali ……………………………………………….. p.73 Full Text (PDF)

Transatlantic Slave Trade and Slave Uprooting in Maryse Conde’s Segu,

Ousmane SANGHO, André KONE, Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali ………………………….. p.87 Full Text (PDF)

L’image de l’autre à travers les prétextes des traductions françaises d’œuvres Nigérianes

Ifeoluwa OLORUNTOBA, Université de Grenoble ……………………………………………………………………………..……….…. p.97 Full Text (PDF)

Female Genital Mutilation and the Trials of African Traditions in Moolaade, A Film By Ousmane Sembene, Ahmadou Siendou Konaté, Université Félix Houphouët-Boigny …………………………..………………………………………………………………………………………………….. p.112 Full Text (PDF)

Investigating the Patterns of Songhay-Bamanankan Code-switching among the Songhay Communities of Bamako (Mali),

Mohamed MINKAILOU et Mahamadou K. K. KOITA, Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako ………….. p.127 Full Text (PDF)

Le Flamenco, une caractéristique culturelle de l’Espagne,

BROU Adjoua Elisabeth épouse YAPOGA, Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan ……………………………………..….. p.138 Full Text (PDF)

La problemática de la educación de los adolescentes en la ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa,

Pascal BOKA KOUASSI, Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan …………………………..……………………………..….. p.151 Full Text (PDF)

De mayo de 1931 en España: los trabajadores festejando el advenimiento de la segunda República, Seibo alexise véronique,

Ikossié Kouakou, École normale supérieure d’abidjan …………………………..…………………………………………………..….. p.163 Full Text (PDF)