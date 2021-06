Le Gracial. Miracles de la Vierge

Edité par Jean-Louis Benoit, Jerry Root





Le Gracial est traduit en entier en français moderne et pour le miracle le plus connu: Théophile à la fois en français et en anglais

Le Gracial d’Adgar est le premier recueil de miracles de Notre-Dame en langue vernaculaire, en l’occurrence en anglo-normand; Il a été rédigé par un moine de Londres vers 1165. Il comporte 49 miracles internationaux ou locaux dont le plus important est le célèbre miracle de Théophile prototype du récit du pacte avec le Diable, appelé à un grand succès ultérieur. Pour la première fois le texte est intégralement traduit en français moderne et en anglais pour le miracle de Théophile.

Une courte introduction présente ces récits qui se veulent historiques et qui cherchent à rivaliser avec la littérature profane courtoise en plein essor. Un fort contenu didactique se marie avec un merveilleux chrétien édifiant. Ce chef d’oeuvre littéraire est à rapprocher des chefs d’oeuvre de l’art gothique consacrés souvent à exalter l’amour de Notre-Dame.