Abbé Grégoire

Correspondance de l’abbé Grégoire avec son clergé du Loir-et-Cher

Tome IV (1801-1804)

édition de Jean Dubray

Paris, Classiques Garnier, coll. Univers Port-Royal, 2020

EAN : 9782406099291

239 pages

29,00 €

Par cette correspondance inédite, l’abbé Grégoire apparaît sous un jour nouveau. Évêque constitutionnel du Loir-et-Cher, il essaie de confirmer dans sa double fidélité à la foi et à la république, un clergé désemparé et s’efforce de faire entrer dans les faits la séparation récente de l’Église et de l’État.

