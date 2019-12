Andrés Trapiello

À la mort de Don Quichotte [Al morir Don Quijote]

Traduction (Espagnol) : Alice Déon

La Table Ronde

La petite vermillon (n° 468)

Paru le 05/09/2019

Miguel de Cervantès a raconté la vie de don Quichotte jusqu’à son retour au village après sa troisième sortie. À peine le chevalier a-t-il rédigé son testament qu’il rend l’âme, entouré de sa gouvernante Quiteria, du curé don Pedro, du barbier Nicolas, de son écuyer Sancho Panza et de sa nièceAntonia, tourmentée par les nombreuses dettes que lui lègue son oncle et les attentions masculines peu louables dont elle est l’objet, alors qu’elle n’a d’yeux que pour le bachelier Samson Carrasco. Chacun se souvient de l’ingénieux hidalgo et s’interroge sur les intentions profondes qui ont guidé son âme.

Mais l’action continue, qui donne à Andrés Trapiello, à Sancho Panza et au lecteur l’occasion de se venger de la bêtise de ceux qui, profitant de sa folie, se sont moqués du chevalier à la Triste Figure.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"R.I.P. don Quichotte", par Pierre Senges (mis en ligne le 17 décembre 2019).

Andrés Trapiello est connu notamment pour avoir traduit Don Quichotte en espagnol – notre euphorie à l’avènement d’un nouveau Pierre Ménard doit être tempérée par la précision suivante : il s’agit du castillan moderne. Andrés Trapiello a tenté une autre pirouette ménardienne en s’inspirant, pour son espagnol, de la version française signée Aline Schulman : façon de rendre hommage à Borges, pour qui le Quichotte original semblait être une mauvaise traduction de l’anglais.