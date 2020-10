Tolstoï vivant

Suares, André

Avec une postface de Guillaume Basquin.

éd. Tinbad

Date de parution : 07/10/2020

ISBN : 9791096415311

Nombre de pages : 182



« Qui dira la mélancolie de Tolstoï, quand on le loue d´avoir écrit les plus beaux romans du monde?? » André Suarès, le premier, dès 1910, l´a fait dans ce livre, introuvable en librairie depuis 1938 et véritable tombeau pour Léon, où il qualifie le maître russe d´« Homère et de Luther du monde Slave ». Ce livre est à la fois un essai esthétique et une réflexion « morale » sur l´auteur russe le plus célèbre du monde.

