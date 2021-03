Arthur Rimbaud, Je ne suis pas venu ici pour être heureux. Correspondance

Édition : Jean-Luc Steinmetz

GF Flammarion, 2021

Ce volume, qui rassemble quelque deux cents lettres écrites par Rimbaud, retrace le destin exceptionnel d’un homme devenu mythe. À seize ans, il entendait changer la vie par les moyens de la poésie ; à vingt ans, il renonça à la littérature pour toujours, et s’engagea dans un périple qui lemena en Arabie et en Afrique, où il se fit négociant, explorateur et trafiquant d’armes.

Aux côtés des « lettres du Voyant », où se manifeste son précoce génie, et de ses échanges avec ses compagnons de bohème – Verlaine, au premier chef –, on découvrira ici les nombreux courriers que Rimbaud, ayant tout quitté pour « faire de l’or » et se frotter à la « réalité rugueuse », rédigea depuis le Yémen et l’Abyssinie.

Adressée à ses amis et à Banville, puis à sa famille et à ceux qu’il fréquenta durant son exil, cette correspondance lucide et désespérée, poignante à bien des égards, permet de saisir le vrai visage de « l’homme aux semelles de vent ».

Cette édition comporte également une nouvelle lettre, étonnante révélation rimbaldienne découverte en 2019 par l’arrière-petit-fils de son destinataire, dans laquelle Rimbaud mentionne son « Histoire splendide », jusque-là seulement évoquée par ses contemporains.

