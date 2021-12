Poèmes 1988 - 2004.

Traduction de l'anglais (Etats-Unis) par Chantal Bizzini

Sélection de poèmes d’Adrienne Rich, jamais traduite en France. Une voix lyrique familière, intime,une voix de femme américaine, porteuse de tradition, une voix whitmanienne, transcendantaliste, et gauchissant cette tradition pour l’élargir. Il y a chez Adrienne Rich une adhérence à la vie. Engagée dans les conflits et la lutte qui se mènent pour aller de l’inconscient au dicible, puis à l’action. Sa poésie, dit-elle, est « une longue conversation avec les aînés et avec le futur ».





Une femme sombre, la tête penchée, écoute quelque chose

— une voix de femme, une voix d’homme ou

l’appel de l’autoroute, nuit après nuit, du métal fi le le long de la côte, vers le sud,

au-delà des eucalyptus, des cyprès, les empires agro-alimentaires,

LE SALADIER DU MONDE, le brrr des petits avions

qui vaporisent les fraises, chaque baie cueillie par une main

en étroite communion, du sang de fraise sur le poignet,

du malathion dans la gorge, une communion



Ainsi s’ouvre l’Atlas du monde difficile d’Adrienne Rich, d’une voix lyrique familière, intime. Une voix de femme américaine, porteuse de tradition, une voix whitmanienne, transcendantaliste, et gauchissant cette tradition pour l’élargir, en sortir, en naître, pour ainsi dire. Lire Adrienne Rich, c’est acquérir une vision cinématographique : du survol des vastes paysages américains à la descente dans les gestes et les attitudes les plus quotidiens, le reportage de l’œil et de la sensibilité étant soumis à un montage, c’est-à-dire repensé. L’humain est là, à vif, et nous entrons dans les continents accidentés et assombris de ce monde, à travers les contrées de la mémoire comme à travers les paysages du présent. Nous venons à la rencontre intime de figures de la vie quotidienne et de l’histoire qu’Adrienne Rich juxtapose. Par l’écriture, la poétesse se livre à une exploration concomitante du moi et du monde.



Il y a chez Adrienne Rich une adhérence à la vie ; et je dirais volontiers que son œuvre est sismographique, elle permet d’élargir au monde l’enregistrement sensible de qui ne s’isole pas, mais prend en compte les autres, engagée dans les conflits et la lutte qui se mènent pour aller de l’inconscient au dicible, puis à l’action. Sa poésie, dit-elle, est « une longue conversation avec les aînés et avec le futur ».

Table des matières

UN ATLAS DU MONDE DIFFICILE, POÈMES 1988-1991 Un Atlas du monde difficile



SAUVETAGE À MINUIT, POÈMES 1995-1998 Une Longue conversation



RENARDE, POÈMES 1998-2000 Victoire



Pour ça

Sans se soucier Renarde



L’ÉCOLE PARMI LES RUINES, POÈMES 2000-2004 Requiem pour un centaure

Équinoxe

Dis-moi