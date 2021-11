Ce livre explore une passion tourmentée : l’envie. Quelle est son histoire ?

Selon les Écritures, cette passion du Diable est dévastatrice. Elle attaque l’ordre divin, mais sème aussi le schisme et la discorde entre les hommes, mine les relations sociales, pervertit l’exercice de la justice et corrompt la quête de la vérité.

Au XIXe siècle, romanciers et poètes s’en servent pour illustrer les désirs qui animent le ressentiment et sont à la source de toutes sortes de haines, raciales ou antisémites. Aujourd’hui arbitre de la société de consommation, la jalouse envie explose sur les plates-formes d’Internet qui « hébergent » le cyber-harcèlement, semant la terreur chez les adolescents et l’indignation des pédagogues.

C’est un éclairage inédit qui est ici jeté sur une passion tourmentée.

André Rauch, Professeur des universités, spécialiste d’histoire culturelle, est l’auteur de nombreux livres sur le corps et les passions, parmi lesquels Histoire du Premier sexe de la Révolution à nos jours (2006), L’amour à la lumière du crime (2009), Paresse. Histoire d’un péché capital (2013), Luxure. Entre péché et jouissance (2016).

