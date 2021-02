L'Unique. Maria Casarès

Anne Plantagenet

Stock, coll. La Bleue

Parution le 13/01/2021

270 p. — EAN : 9782234088719





Elle a « le génie de la vie » disait d’elle Albert Camus. Ils se sont connus et aimés pendant seize ans. D’un amour unique, tourmenté, demeuré dans l’ombre, mais qui s’est épanoui dans une correspondance fascinante. Elle, c’est Maria Casarès. Appétit d’ogre, rire tapageur, sensualité brûlante, sommeil de plomb, elle naît et grandit en Galice, fuit Franco en 1936, et arrive à Paris, 148 rue de Vaugirard, âgée de 14 ans. Vite, elle veut apprendre cette impitoyable langue française, devenir actrice, s’exprimer physiquement, danser, aimer. Rien ne l’arrête, ni les refus au Conservatoire, ni les codes parisiens. Bientôt son talent conquiert Carné, avec Les Enfants du paradis, Bresson avec Les Dames du Bois de Boulogne, Cocteau avec Orphée, Vilar à Avignon. Et Gérard Philipe, dont elle a été l’amante.

Elle, c’est d’abord une femme libre. Une femme avec une volonté de fer, dont la fragilité nous touche à chaque page.

Anne Plantagenet raconte le destin d’une Espagnole, tombée amoureuse de la France. Les combats, les planches, les caméras, la gloire – et la tragédie.

Un récit qui dit la flamme d’une grande artiste, et se lit comme un roman.

