Alix Payen

C'est la nuit surtout que le combat devient furieux,

Écrits rassemblés et présentés par Michèle Audin.

Libertalia 2020.

128 pages — 8 €

Parution : 28 mai 2020

ISBN physique : 9782377291342

ISBN numérique : 9782377291359

HISTOIRE

« Nous avons été bien malheureux dans ces horreurs de tranchées, la pluie ne nous a pas quittés un instant. Je n’aurais jamais cru que l’on peut s’habituer à vivre tout mouillé pendant des jours sans jamais sécher. »

Printemps 1871. Assiégée, la Commune de Paris se défend contre Versailles. Les témoignages sur ce moment sont extrêmement rares. Après celui de Victorine Brocher (Souvenirs d’une morte vivante, Libertalia, 2017), voici celui d’Alix Payen, écrit sur le vif.

Née dans une famille bourgeoise et fouriériste, Alix Payen (1842-1903) a 29 ans lorsqu’elle s’engage dans le 153e bataillon de la garde nationale. Ambulancière et infirmière, elle participe à la défense du fort d’Issy, qui protège Paris contre les assauts de l’armée versaillaise, puis à celle du fort de Vanves. Pendant les rares moments de calme, elle écrit à sa mère.

Alix Payen a peu attiré l’attention des historiens. Pourtant, elle a participé à la lutte avec courage et détermination, et elle a décrit avec sensibilité les combats violents, souvent furieux – et la vie du bataillon sous les obus.

Ce livre est formé de lettres, dont beaucoup sont inédites.

Ces documents ont été rassemblés et présentés par la romancière Michèle Audin (Comme une rivière bleue, Gallimard, 2017 ; Eugène Varlin, ouvrier-relieur, Libertalia, 2019), animatrice du blog macommunedeparis.com

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Aux grandes femmes la Commune reconnaissante", par Maïté Bouyssy (en ligne le 13 août 2020)

Quand chacun se veut plus vrai que vrai en se substituant aux écritures des gens du passé… Le témoignage fait de lettres familiales selon un montage de Michèle Audin se révèle passionnant. Ces échanges ont pour principale protagoniste Alix Payen, ambulancière d’un bataillon de la Commune. Nous la découvrons, elle, vive, moqueuse, et son milieu. Mais voilà, elle n’a pas publié, pas fréquenté de clubs, pas appartenu à l’Internationale, ni même à l’Union des femmes pour la défense de Paris. Elle avait même échappé au Maitron.