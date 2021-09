Alexis Nouss, Le déportement. Petit traité du seuil et du traduire

éditions Hermann

paru le 25/08/2021

coll. "Le Bel Aujourd'hui"

126 p. – 24,00 € – ISBN : 9791037008909

Circulation et, corollairement, communication sont les deux principes qui semblent régir les modes de comportement contemporains dans les sociétés occidentales ainsi que l’a montré, négativement, la crise du coronavirus. Or, ils dépendent d’une posture idéologique. Pourquoi circuler et communiquer à tout-va représenteraient-ils des modèles à suivre ? Ce livre entend tracer une autre ligne de conduite et de pensée à partir d’un lieu symbolique, le seuil, et d’une pratique langagière, la traduction. Tous deux suggèrent le passage mais un passage où le moment de médiation est essentiel, où les oppositions entre dedans et dehors, proche et lointain, passé et présent sont brouillées et invitent le sujet à la responsabilité envers l’autre, le démuni ou le migrant.

De la peinture italienne au roman policier, de la philosophie au cinéma, de la psychanalyse à la théologie, de la poésie à l’anthropologie, cet essai parcourt les domaines afin de recueillir des exemples illustrant une éthique de (la) vérité où jamais le savoir n’efface l’inconnu.

*

Alexis Nouss est professeur de littérature générale et comparée à l'université d'Aix-Marseille et titulaire de la chaire "Exil et migrations" au Collège d'études mondiales (FMSH, Paris). Il a récemment publié Droit d'exil précédé de Covidexil (Éditions MIX., 2021).