Alberto Moravia

L’homme nu et autres poèmes

[Poesie]. Édition bilingue

Édition : Alessandra Grandelis

Préface : René de Ceccatty

Traduction (Italien) : René de Ceccatty

Flammarion, Hors collection - Littérature étrangère

Paru le 24/02/2021 — 320 p. — EAN : 9782080235701

Sa vie durant, Moravia a placé la poésie au plus haut. Pourtant, le romancier célébré dans le monde entier n’a jamais publié de recueil de son vivant. Les poèmes rassemblés dans cette édition bilingue, commentée par deux grands spécialistes de Moravia, constituent des documents exceptionnels qui témoignent, par la puissance de leurs images et leur concision formelle, d’une maîtrise de l’art poétique au cœur de l’entreprise autobiographique et de l’engagement politique de l’écrivain.

Né en 1907, Alberto Moravia connaît un succès retentissant dès la publication de son premier roman en 1929, Les Indifférents. Une trentaine d’ouvrages suivront jusqu’à sa mort en 1990, parmi lesquels Le Conformiste, L’Ennui ou encore Le Mépris, chefs-d’œuvre qui l’imposent comme l’un des maîtres incontestés des lettres italiennes.

