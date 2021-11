Célèbre pour ses travaux d’économie politique ainsi que pour son activité diplomatique, Ferdinando Galiani (1728-1787) incarne un type singulier de ‘philosophe’, s’attribuant et reniant cette appellation en fonction des contextes. Bien que refusant de construire un système ordonné d’idées, Galiani produit un savoir philosophique qui accompagne et enrichit ses projets politiques.

Située au carrefour de l’histoire, de la littérature et de la philosophie, cette monographie étudie ainsi le parcours de Galiani en mesurant la finalité sociale et politique de sa production philosophico-littéraire, et en saisissant son identité de ‘philosophe’ entre Naples et Paris. Quelles influences ces deux milieux socioculturels ont-ils eu sur sa pensée et sur sa carrière? Cette interrogation constitue le cœur d’une analyse souhaitant reconsidérer conjointement les contextes napolitain et parisien, où les termes de ‘philosophe՚ et de ‘filosofo՚ se chargent de significations, de pratiques et d’emplois différenciés.

À l’aune des discours, des pratiques et des représentations que cet auteur construit tout au long de sa vie, ce livre inscrit Galiani dans la dimension concrète du travail philosophique, en étudiant sa manière de vivre en philosophe, là où les batailles philosophiques, les succès éditoriaux et la gloire cohabitent sans antagonisme avec des inquiétudes d’ordre matériel, des craintes concernant sa réputation ou encore des échecs.

- Première monographie sur Ferdinando Galiani en tant que ‘philosophe’ des Lumières

- Nouvelle perspective sur l’identité de ‘philosophe’

At the crossroads of history, literature and philosophy, this monograph analyses the intellectual adventure of Abbot Ferdinando Galiani (1728-1787) whose life and career took place between Naples and Paris. In light of the discourses, practices and representations that this author constructed throughout his life as a 'philosopher', this study questions the plurality of that status according to socio-cultural contexts.

Azzurra Mauro : Docteure en histoire et professeure certifiée, ses recherches portent sur le XVIIIème siècle, notamment sur les philosophes des Lumières dans une perspective privilégiant les dynamiques d’appropriation et de réélaboration culturelles des Lumières européennes.

A doctorate in history and a certified professor, her research focuses on the 18th century, particularly on the philosophers of the Enlightenment, with an emphasis on the dynamics of cultural appropriation and re-elaboration of the European Enlightenment.



The Oxford University Studies in the Enlightenment series, previously known as SVEC (Studies on Voltaire and the Eighteenth Century), has published over 500 peer-reviewed scholarly volumes since 1955 as part of the Voltaire Foundation at the University of Oxford. International in focus, Oxford University Studies in the Enlightenment volumes cover wide-ranging aspects of the eighteenth century and the Enlightenment, from gender studies to political theory, and from economics to visual arts and music, and are published in English or French.