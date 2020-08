Aldo Marroni

Laure. Colette Peignot ou l’érotique engagée

éd. Mimèsis

ISBN : 9788869762161

Date de parution : été 2020

Pages : 124

Dans le Paris des années trente, Laure – nom de plume de Colette Peignot – a vécu sa brève existence à l’ombre du dionysiaque, animée par un désir exacerbé d’expériences extrêmes, d’intensité et de transgression, vers ce qu’elle espérait être une liberté. Cet essai a pour but de nous restituer une Laure au delà de la débauche érotique, dans sa dimension d’artiste et femme engagée politiquement. Les Écrits publiés posthumes ont révélé une écrivaine secrète, refusant toute compromission dans son engagement. Sa conception de la lutte politique comme dépense de soi allant jusqu’à la mort, c’est ce qui la distingue de ses maîtres-amants : le surréaliste Jean Bernier, le marxiste anti-stalinien Boris Souvarine et le sulfureux Georges Bataille.

Aldo Marroni enseigne l’Esthétique à l’Université G. d’Annunzio de Chieti- Pescara. Il co-dirige la revue Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology et est membre du comité de redaction de Ágalma. Rivista di studi culturali e di estetica. Parmi ses dernières pubblications : L’arte dei simulacri. Il dèmone estetico di Pierre Klossowski (2009) ; Estetiche dell’eccesso. Quando il sentire estremo diventa « grande stile » (2012) ; La decivilizzazione estetica della società. Sul sentire neo-cinico (2014) ; Sotto il segno del dionisiaco (2016) ; L’arte ansiosa. Perché non ci sono più né artisti né arte (2019).

Voir le livre sur le site de l'éditeur…