Antonio Manetti, Nouvelle du menuisier qu’on appelait le Gros – Vie de Brunelleschi

Traduction de Laurent Baggioni

Editions Trente-trois morceaux, 2021

*

Ce livre se propose de réunir pour la première fois en français deux textes du florentin Antonio Manetti (1423- 1497): La nouvelle du menuisier qu’on appelait le Gros et Vie de Brunelleschi. L’ensemble inclassable formé par les deux textes constitue à la fois un objet littéraire passionnant et complexe, possédant des accents modernes évidents (la cruauté de la nouvelle n’a rien à envier à Kafka), et un document historique capital sur la renaissance italienne, l’invention de la perspective et l’avènement d’une nouvelle architecture. Le premier de ces deux textes, La nouvelle du menuisier qu’on appelait le Gros, est le récit véridique d’un épisode célèbre à Florence: la mise en scène qu’aurait organisé Filippo Brunelleschi avec ses amis en 1410 afin de convaincre un menuisier qu’il était devenu un autre. Le second texte, Vie de Brunelleschi, n’est rien moins que la première vie d’artiste écrite au sens où nous l’entendons aujourd’hui, un siècle avant la fixation du genre par Giorgio Vasari. Chaque texte complète l’autre et amplifie son interprétation, suivant la volonté de l’auteur, qui les avait lui- même originellement réunis.

Manetti conjugue ainsi le plaisir du récit et la richesse historiographique pour dresser le portrait d’un architecte brillant, réussissant des tâches réputées impossibles (faire croire à un homme qu’il a perdu son identité ; restaurer l’art de bâtir antique ; donner l’illusion du réel grâce à l’invention de la perspective ; voûter le Duomo), et pourtant lui-même toujours en proie aux aléas de son époque.

Postface de Laurent Baggioni, Paul Ruellan et Vincent Weber «Antonio Manetti, Vie Imaginaire ».

Antonio Manetti (1423-1497) est un écrivain, mathématicien et savant florentin du Quattrocento. Spécialiste de Dante et de la littérature toscane, amateur éclairé d’astronomie et de cartographie, passionné par l’histoire de sa ville, de son architecture et de ses hommes illustres, il a contribué en son temps à l’éclat de la culture florentine. Relié aux cercles humanistes qui se développent à l’époque de Laurent le Magnifique, il est également en contact rapproché avec de nombreux artistes, dont Brunelleschi, et scientifiques majeurs de la Renaissance, ce qui en fait un témoin direct extrêmement précieux pour la période.

21 EUR – 152 p. – ISBN 9791093457116

