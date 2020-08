Antonio Manetti

La Plaisante histoire du Gros

Traduit par : Yves Hersant,

Introduction et notes de : Yves Hersant,

Texte établi par : Domenico De Robertis

Les Belles Lettres

XXXII + 198 pages

Bibliographie

coll. Bibliothèque italienne

N° dans la collection : 44

Parution : 05/06/2020

EAN13 : 9782251450858.

« De la main droite il se palpait le bras gauche, puis de la main gauche le bras droit, puis la poitrine, pour s’assurer qu’il était bien le Gros. Après quoi, il changeait d’avis : “Comment se fait-il, alors, qu’on m’ait arrêté en tant que Matteo ?” »



Récit d’une farce époustouflante imaginée par le grand architecte Brunelleschi, voici l’une des plus belles nouvelles de la Renaissance italienne : Giorgio Manganelli la considérait comme un inquiétant chef d’œuvre.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"L’art et le carnaval", par Paul Bernard-Nouraud (en ligne le 1 août 2020)

La plaisante histoire du gros d’Antonio Manetti, qui date de 1480 environ, est une beffa, cette farce typique du Quattrocento toscan qui, écrit son traducteur, Yves Hersant, « profite à un individu ou à un groupe qui affirme ainsi sa supériorité ». Mais, pour la première fois peut-être, voilà qu’une beffa ne rétablit pas seulement un ordre social, mais y introduit un nouvel acteur : l’artiste, doué d’ingegno. Son génie s’avère être un mauvais génie, ayant besoin pour s’affirmer de dégrader systématiquement son quasi-homologue : l’artisan, borné à sa tâche.

Revue de presse

Les Renaissants avaient une candeur que nous n’avons plus, en faisant croire à un niais irascible qu’il est devenu quelqu’un d’autre pendant son sommeil, avant de revenir à soi et d’être la risée de la ville.

Valeurs actuelles - 21/05/2020

La Bibliothèque italienne des Belles Lettres, qui a quelques ouvrages admirables à son catalogue, telles les lettres de Michel-Ange (prix Sévigné 2011), publie un livre passionnant. La Plaisante Histoire du Gros, écrit par Antonio Manetti vers 1480, raconte une aventure authentique advenue à Florence quelque soixante-dix ans auparavant.

L'Express - 11/06/2020

Une nouvelle vive et pleine d’humour, intégrant des personnages réels. Un texte d’un grand intérêt historique sur la vie quotidienne à Florence, le culte de l’argent et l’idéologie de la classe dominante.

Historia - 01/07/2020

Le confinement a appris, rappelé ou confirmé à pas mal d'entre nous à quel point la vie est un rêve, ou un cauchemar, qui dépend de mille choses tout en tenant à presque rien. Nous nous sommes chaque jour réveillés dans une peau qui était et n'était plus tout à fait la nôtre, comme entre deux rives. Une farce florentine du XVe siècle, La Plaisante Histoire du Gros, décrit avec humour et brio cette sensation.

Charlie Hebdo - 08/07/2020