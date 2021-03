Manifeste pour une poétique de la modernité. Vers Hugo, Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud, Mallarmé, Apollinaire, Breton, Tzara

Arnaud Le Vac

Editions du Cygne, 2021

*

ISBN : 978-2-84924-644-3

14 x 21 cm

136 pages

15,00 €

*

DESCRIPTION :

Un Manifeste pour une poétique de la modernité pour penser ensemble la poétique et la modernité : inséparable de l’invention d’un vivre et d’un dire dans et par le langage. Un vivre langage réinventant au présent de l’énonciation l’historicité de nos vies et de notre histoire. Qui est notre modernité en tant que modernité : transformant notre rapport au langage et au monde. Au sujet comme au social. Un manifeste pour écouter ce qui du langage fait le monde et ce qui du monde fait le langage en questionnant ensemble et singulièrement ce que fait le langage à partir du poème et ce que fait le poème à partir du langage. Ce que l’on appelle la littérature quand on parle de poésie et ce que l’on appelle la poésie quand on parle de littérature. Qui est aussi le présent et l’avenir de la linguistique et de la littérature quand l’une et l’autre n’oublient pas ce que fait le poème avec le langage. Une poétique de la modernité qui en tant que modernité est aussi une politique de la modernité.

