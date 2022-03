Parallèlement à son activité d'écrivain, l'illustre auteur des Mémoires d'outre-tombe a assumé des responsabilités politiques et diplomatiques très importantes. Or, il était injuste que cette dimension de la vie de Chateaubriand demeurât méconnue ou fragmentaire, car elle est aussi passionnante que l'œuvre de l'écrivain. Surtout, son action d'homme d'État résonne tout particulièrement de nos jours, tant il n'eut de cesse de défendre les libertés individuelles, la liberté d'expression, ainsi que l'unité et la sécurité de la France. C'est ce qu'a mis au jour Agnès Kettler en explorant les Archives diplomatiques de La Courneuve et du Quai d'Orsay. Richement illustrée, cette exploration dans le passé de l'écrivain diplomate est d'une insolente actualité.

Préface de Jean-Yves Le Drian

en coédition et avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

SOMMAIRE

Les années de formation

Mécomptes et faux-pas d'un apprenti diplomate

La traversée du désert

La Restauration. Débuts d'une grande carrière politique

Les ambassades de la réconciliation. 1. Berlin

Les ambassades de la réconciliation. 2. Londres

Le ministère des Affaires Étrangères. 30 décembre 1822-6 juin 1824

Chateaubriand contre Villèle

L'ambassade de Rome. Octobre 1828 - mai 1829

La fin des ambassades

Voir la table des matières, la préface et l'introduction...